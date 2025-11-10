Надання літаків не визнали кримінальним злочином і з'ясували, що країні не заподіяли шкоди.

Передача Словаччиною винищувачів МіГ-29 Україні не є кримінальним злочином. Про це заявила прокуратура Братислави, пише Politico.

Зазначається, що навесні 2023 року Словаччина передала Україні весь свій парк радянських винищувачів МіГ-29 і дві зенітні системи, ставши першою країною, яка відправила військові літаки до Києва після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Нинішнє Міністерство оборони - в уряді прем'єр-міністра Роберта Фіцо, яке підтримує теплі відносини з Росією, незважаючи на напади, що тривають, - у червні минулого року подало кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра Едуарда Гегера та міністра оборони Ярослава Надя, які ухвалили рішення про постачання винищувачів.

Відео дня

Важливо, що обидва відкинули звинувачення міністерства в саботажі, зловживанні повноваженнями і неналежному виконанні обов'язків при управлінні державним майном.

Братиславський слідчий припинив кримінальне переслідування 30 жовтня, "оскільки було достатньо встановлено, що дане діяння не є кримінальним злочином, і немає підстав для подальшого розслідування", - повідомила представниця прокуратури.

Зазначається, що розслідування дійшло висновку, що передача військової техніки Україні не завдала жодної шкоди Словаччині, як це визначено Кримінальним кодексом країни. Вона додала:

"Також не доведено, що члени уряду діяли з наміром отримати неправомірну вигоду для себе або інших осіб, або що вони використовували свої повноваження у протизаконний спосіб чи перевищили їх".

Надь заявив, що уряд Едуарда Хегера "діяв не тільки морально правильно, а й у національних інтересах Словацької Республіки та в повній відповідності до чинного законодавства і конституції у зв'язку з передачею літаків МіГ-29".

Позиція Словаччини щодо України

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не погодиться на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України.

Раніше Фіцо, якого називають прихильником "дружньої до Росії зовнішньої політики", погрожував заблокувати санкції проти Росії. Однак зрештою погодився, отримавши додаткові поступки.

Вас також можуть зацікавити новини: