Трамп: США більше не витрачають гроші на Україну, а заробляють через НАТО

Американський лідер переконаний, що зможе завершити війну в Україні, як й низку конфліктів, які йому вже вдалося врегулювати.

США "більше не витрачають кошти" на фінансування України, а навпаки почали отримувати кошти за рахунок продажу зброї НАТО.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп на зустрічі з журналістами в Білому домі, передає "Європейська правда".

Коментуючи війну в Україні, американський лідер вкотре висловив впевненість, що "розбереться" з цим конфліктом. При цьому він нагадав, що вже завершив "вісім воєн".

Відео дня

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

Допомога США для України - що відомо про програму PURL

Трамп не уточнював, про що саме йдеться, проте можна допустити, що мова йде про програму PURL – Prioritized Ukraine Requirements List (Пріоритетний перелік потреб України). Це спільна програма США та НАТО, створена для систематизації й координації військової допомоги Україні.

PURL визначає, які види озброєння, техніки, боєприпасів і матеріально-технічних ресурсів Україна потребує першочергово для ведення бойових дій і посилення обороноздатності. На основі цього списку союзники погоджують постачання, розподіляють між собою номенклатуру допомоги та планують виробництво.

Вас також можуть зацікавити новини: