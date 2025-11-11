Допомога від приватних донорів має вирішальне значення для того, щоб переселенці могли провести зиму в хороших умовах.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про брак коштів - зокрема через різке скорочення американського фінансування - для захисту мільйонів біженців і переселенців цієї зими. Організація ініціювала збір пожертв, щоб зібрати щонайменше 35 мільйонів доларів.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) особливо звертає увагу на долю українців, сирійців та афганців, пише Le Monde. У цих трьох країнах, "сім'ям доведеться переносити крижані морози без того, що багато хто вважає само собою зрозумілим: гідного даху над головою, хорошої ізоляції, опалення, ковдр, теплого одягу або ліків", наголосила керівник зовнішніх зв'язків УВКБ Домінік Гайд у своїй заяві.

"Гуманітарні бюджети перебувають на межі зриву, і зимова допомога, яку ми зможемо надати, буде значно меншою цього року", - додала вона. УВКБ вважає критично важливою допомогу приватних донорів, щоб допомогти відремонтувати розбомблені будинки, утеплити житло, забезпечити теплом і ковдрами дітей і літніх людей, а також профінансувати закупівлю ліків і гарячого харчування.

За президентства Дональда Трампа США, які традиційно є найбільшим донором у світі, різко скоротили обсяги зарубіжної допомоги. Раніше Вашингтон фінансував понад 40% бюджету УВКБ. Однак повідомляється, що й інші великі країни-донори зменшили свої внески, що істотно погіршило фінансове становище агентства.

В Україні температура взимку може опускатися до -20 °C, і населенню доведеться пережити вже четверту зиму в умовах повномасштабної війни, розпочатої Росією. "Гуманітарні потреби продовжують зростати, посилення атак призводить до жертв серед мирного населення і руйнування інфраструктури, що поглиблює перебої з газом, електрикою і водою", - підкреслило УВКБ.

