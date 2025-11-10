Президент України закликав урядовців співпрацювати з НАБУ та правоохоронцями.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи викриття масштабної корупційної схеми в енергетиці, заявив, що будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Таку заяву український лідер зробив у вечірньому відеозверненні.

"Невідворотність покарання потрібна. "Енергоатом" забезпечував Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії - це пріоритет", - наголосив він.

За словами президента, всі, хто будував схеми в енергетиці та в інших галузях, повинні "отримати чітку процесуальну відповідь".

"Вироки мають бути й урядовці повинні працювати, як це потрібно для результату", - наголосив Зеленський.

Корупційний скандал в енергетиці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Пресслужба НАБУ повідомила про 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів і про те, що задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.

В НАБУ зазначили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

НАБУ оприлюднило деталі розслідування щодо корупції в енергетичній сфері. Ця схема отримала назву "Шлагбаум".

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

В НАБУ повідомили, що фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих".

Як розповідають у НАБУ, функція легалізації незаконно отриманих коштів від проведених схем покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Зазначається, що приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн доларів.

