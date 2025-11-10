В ЄС значно зросла кількість українців, що шукають притулок, - ЗМІ

Вперше серед біженців було більше чоловіків, ніж жінок.

Кількість громадян України, які отримали тимчасовий захист у Європейському Союзі, сягнула найвищого рівня з серпня 2023 року – кількість людей, що шукають притулок, збільшила удвічі. Як пише Die Zeit, однією з головних причин цього стало те, що українським чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили вільно виїжджати з країни.

За даними Євростату, у вересні схвалено 79 205 заяв на отримання тимчасового захисту - на 49% більше, ніж у серпні. Це найвищий показник за останні два роки. Частка повнолітніх чоловіків серед українців, які отримали захист, зросла до 47%. Вперше серед біженців було більше чоловіків, ніж жінок (31%). Ще 22% припадало на неповнолітніх.

Станом на кінець вересня у країнах ЄС перебувало 4,3 мільйона українців із тимчасовим захистом. Нагадується, що вказаний статус, передбачений законодавством ЄС, надається людям, які через надзвичайні обставини не можуть повернутися до своєї країни, щоб розвантажити національні системи притулку.

"Директива про тимчасовий захист існує з 2001 року, але вперше її застосували саме після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну", - пише видання.

Найбільше українців із таким статусом перебуває в Німеччині - близько 1,2 мільйона осіб, тобто майже 28% усіх. Ще мільйон проживає в Польщі (23,5%). Якщо враховувати співвідношення до кількості населення, то найбільше українців прийняла Чехія - 35,7 особи на кожну тисячу жителів. У Німеччині цей показник становить 14,6, а загалом по ЄС - 9,6.

"У червні Рада ЄС продовжила дію тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2027 року. Водночас російська агресія триває вже понад три з половиною роки. Останнім часом Росія знову посилила атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на енергетичні об’єкти, що призвело до перебоїв зі світлом і теплом у країні", йдеться у публікації.

Кризова ситуація для українських мігрантів у США

Нагадаємо, майже 300 тисяч біженців з України, що мають статус тимчасового захисту в США, опинилися у серйозній кризовій ситуації з продовольством через втрату допомоги за програмою SNAP. Як повідомив гендиректор неприбуткової організації Hope For Ukraine Юрій Боєчко, це пов’язано з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо скорочення соціальних програм в межах так званого "Великого прекрасного закону". За словами Боєчка, наприкінці жовтня українці в Америці почали отримувати листи, в яких йшлося, що виплати в межах SNAP припинять або значно зменшать.

