Великий прибережний птах відрізняється голосовим сигналом "курлу-у".

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксували червонокнижного птаха – кульона великого.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник заповідника Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео.

"Кульон великий (Numenius arquata) великий прибережний птах. Це кулик, що постійно мешкає у нацпарку за виключенням суворих зим, що буває дуже рідко. Зараз, після харчування, шляхом активного зондування мулу в пошуках дрібних гідробіонтів, виконує гігієнічні процедури", - розповів Русєв.

Науковець пояснив, що незвичайний птах – вид рідкісний, його занесено до Червоної книги України. На відео зафіксовано, як він виконує гігієнічні процедури – чистить пір’я – за допомогою свого дзьоба, довжина якого до 12 см.

Великий кульон: що про нього відомо

Це вид прибережних птахів родини баранцевих. Найбільший представник ряду Сивкоподібні. Характеризується типовим голосовим сигналом курлу-у.

Великий птах, розмах крил: 80–100 см, довжина тіла 50–60 см, маса тіла - до 1 кг. Характерною рисою птаха є довгий темно-бурий та загнутий донизу дзьоб, довжина якого може сягати майже 15 см. Самці та самки виглядають ідентично, але дзьоб зазвичай довший у самок. Дорослий птах зверху темно-бурий, з білуватою строкатістю, над оком світла "брова", низ спини, поперек, надхвістя і черево білі. На білуватих грудях, волі і боках тулуба темно-бурі риски, на боках — стрілоподібні. Хвіст білий, з бурими поперечними смугами.

Гніздяться в болотистих і інших вологих місцевостях. Основним ареалом їх розповсюдження є Північна і Центральна Європа, а також Британські острови. В Україні це гніздовий, перелітний, зимуючий птах. У невеликій кількості гніздиться на узбережжі Чорного та Азовського морів. У Європі гніздиться близько 220 тисяч пар. В Україні у 1990 роках гніздова популяція не перевищувала 100 пар (з них близько 10 пар на Азово-Чорноморському узбережжі). На півдні України щорічно зимує до декількох сотень особин. Причини скорочення чисельності: браконьєрство, меліоративні роботи, будівництво ГЕС, розорювання лук і заплавних земель, випасання худоби, рекреація (фактор непокою).

Включено до Червоної книги України, природоохоронний статус виду — зникаючий. Занесено до Боннської та Бернської конвенцій, AEWA.

Інші рідкісні звірі в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, "спіймали" на відео "санітара" природи – шакала, який шукає загиблих птахів. Доктор біологічних наук Іван Русєв оприлюднив відео, на якому можна побачити, як шакал бродить мілководдям. Шакал звичайний менший за розміром від вовка, проте більший за лисицю. Вночі він проходить великі дистанції узбережжя Тузлівських лиманів та Чорного моря в пошуках їжі.

Вас також можуть зацікавити новини: