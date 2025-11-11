За словами дипломатів, правки до тексту можуть зруйнувати багаторічний міжнародний консенсус на підтримку України.

Адміністрація Дональда Трампа вимагає змінити ключову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, присвячену ситуації на окупованих територіях України, — прибравши з неї згадки про територіальну цілісність держави та засудження російської окупації. Про це повідомляє Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела.

Йдеться про щорічну українську резолюцію "Стан прав людини на тимчасово окупованих територіях України", яка традиційно підтверджує суверенітет Києва та документує злочини російської окупаційної влади. Минулого року документ підтримали 78 держав, включно зі США.

Тепер, за словами двох дипломатичних джерел, Вашингтон наполягає, щоб замість формулювань про "територіальну цілісність" і "агресію" у тексті з’явилося нейтральніше визначення — "війна в Україні".

Західні дипломати попереджають, що такий крок може розмити найпослідовнішу щорічну позицію ООН щодо вторгнення Росії та сигналізувати Москві про ослаблення американської підтримки.

"Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України на критичному дипломатичному етапі", — цитує Kyiv Post одного з європейських дипломатів. — "Якщо ці формулювання зникнуть, це стане сигналом для Кремля, що США більше не очолюють захист міжнародного порядку".

Голосування вже на носі

Третій комітет Генасамблеї, який займається правами людини, розгляне документ найближчими тижнями. Європейські партнери України наразі лобіюють, щоб Сполучені Штати змінили позицію перед голосуванням.

Для Києва ставки надзвичайно високі: резолюція не лише засуджує російську окупацію, а й формує правову основу для майбутніх розслідувань у Міжнародному кримінальному суді.

Суперечка навколо тексту резолюції збіглася з публікацією нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН, яка підтвердила, що російські війська систематично вчиняють злочини проти людяності — масові вбивства, депортації та насильницькі переселення українців.

"Це не поодинокі інциденти. Це частина державної політики, спрямованої на знищення української ідентичності на окупованих територіях", — заявив голова Комісії Ерік Мьозе.

Хоча представники США офіційно називають зміни "спробою зробити документ більш інклюзивним", союзники вважають, що це лише ще один крок до "нормалізації" російської окупації.

"Йдеться не про слова. Йдеться про те, чи світ і далі визнаватиме окупацію незаконною, чи почне ставитися до неї як до факту життя", — наголосив один із європейських дипломатів.

Позиція США щодо України - останні заяви

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що США "більше не витрачають кошти" на фінансування України, а навпаки почали отримувати кошти за рахунок продажу зброї НАТО.

"Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили $350 млрд. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО", – сказав Трамп.

