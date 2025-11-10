За словами медиків, кількість таких випадків швидко зростає через суворі реалії сучасної позиційної війни.

Українські медики розповіли, що фіксуються випадки газової гангрени. Видання The Telegraph розповіло, що це захворювання колись було тісно пов'язане з окопами Першої світової війни.

Видання розповіло, що бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язову тканину зі смертельною швидкістю, знову з'явилася в Україні через суворі реалії сучасної позиційної війни.

Як поділилися з виданням медики, війна з використанням безпілотників зробила евакуацію поранених солдатів майже неможливою. В результаті, це призвело до поширення інфекцій, які відійшли колись в історію. При чому, кількість таких випадків зростає з тривожною швидкістю.

Він додав, що таких затримок з евакуацією поранених не було, мабуть, з часів Другої світової війни, а може й раніше. Тому, медики зустрічають паталогії, яких раніше ніколи не бачили.

В матеріалі пояснюється, що газова гангрена - це важке інфекційне захворювання м'язів, спричинене переважно бактеріями Clostridium. Названа вона так через бульбашки газу, які утворюються під шкірою.

Додається, що бактерії Clostridium розмножуються в некротичних тканинах, які не отримують кисень. Через це людина відчуває сильний біль, має набряк, відбувається зміна кольору тканин. Під час руху газу пацієнт відчуває тріскання цих бульбашок.

Видання зазначає, що зазвичай гангрена виникає внаслідок поганого кровопостачання, але не супроводжується утворенням бактеріальних токсинів або газів. Окрім цього, вона розвивається набагато повільніше за газову гангрену.

Інфекція ж зазвичай виникає після травматичних ушкоджень, таких як глибокі вогнепальні або вибухові рани. Особливо це стається, якщо не надається своєчасна медична допомога, а для України це є типовим.

"До нас у лікарню потрапляють люди, які отримали поранення кілька тижнів тому і просто сидять у підземних стабілізаційних пунктах, де ми робимо все можливе, щоб підтримати їхнє життя", - поділився медик.

Як вказує видання, лікування газової гангрени є дуже складним, а одужання не завжди гарантоване навіть у найкращих лікарнях.

"Зазвичай лікування газової гангрени передбачає хірургічне очищення рани, видалення інфікованих тканин та введення дуже сильних доз антибіотиків внутрішньовенно", - розповіла старший викладач мікробіології в Кінгс-Коледжі Лондона Ліндсі Едвардс.

Вона додала, що якщо пацієнту не надати лікування, то смертність становить майже 100%. Проте в Україні санація, а також цілеспрямоване застосування антибіотиків часто є практично неможливими в перші дні після травми, бо існує обмежений доступ до лікарень.

Газову гангрену історично пов'язували з Першою світовою війною через унікальне поєднання умов на полі бою, важких поранень та обмеженої медичної допомоги. Тоді солдатам доводилося воювати в вологих та брудних окопах або на полях, часто удобрених гноєм, які були джерелом бактерій Clostridium.

Видання поділилося, що антибіотиків в ті часи ще не було, а обробка ран була примітивною. Під час Другої світової війни введення антибіотиків різко знизило смертність від інфекцій на полі бою.

Зараз проблеми в Україні з евакуацією поранених з поля бою та доступністю антибіотиків призводять до відродження хвороб, які колись вважалися вимерлими.

