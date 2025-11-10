Чоловіки намагалися переправитися через річку до Румунії на човнах, із водолазним спорядженням і навіть на саморобних плотах із п'ятилітрових пластикових пляшок.

Майже через чотири роки після повномасштабного російського вторгнення Україна зіткнулася з подвійною проблемою: нестачею військ і ухиленням від військової служби. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що унікальне географічне положення та історія Вилкового, зубожілого риболовецького порту на Дунаї, зробили його версією України в мініатюрі, де чоловіки призовного віку практично зникли.

"Хто залишився? Жінки, люди похилого віку та чоловіки, які намагаються не виходити на вулицю без необхідності", - сказав 42-річний Іван.

Видання стверджує, що національна ідентичність не так глибоко вкорінена в цьому регіоні, який неодноразово переходив з рук у руки, з країни в руки, і військовий ентузіазм тут надзвичайно низький, хоча багато чоловіків пішли воювати.

"Румунія вабить, видно прямо за Дунаєм, а Молдова зовсім поруч, тож втеча надзвичайно приваблива. Багато чоловіків обрали цей шлях, але інші загинули, намагаючись це зробити, або були спіймані. Вилкове оточене річками, болотами і загородженнями, що робить втечу досить складною і небезпечною, щоб переконати таких чоловіків, як Іван, у тому, що їм краще просто ховатися, побоюючись стуку у двері", - йдеться у статті.

На відміну від цього, жінки Вилкового вільно приїжджають і виїжджають, і для деяких зміни стали позитивом, відкривши їм роботу, яка раніше була їм недоступна.

Цікаво, що в містечку замість вулиць прокладені канали - його інколи з неабиякою часткою щедрості називають "українською Венецією", - а водні шляхи патрулюють прикордонні катери.

Чоловіки намагалися переправитися через річку до Румунії на човнах, із водолазним спорядженням і навіть на саморобних плотах із п'ятилітрових пластикових пляшок. Майор прикордонної служби Олег Мукомела сказав, що "навіть добре підготовлені люди потрапляли в течію" і були забрані нею.

З Вилкового веде всього одна дорога, і на ній встановлено прикордонні блокпости. Далі головна магістраль, що забезпечує доступ до іншої частини країни, перетинає Молдову, а потім повертається в Україну, проходячи через прикордонні пости. Була ще одна велика дорога, що веде до Одеси, поки російські бомбардування не пошкодили міст на ній.

Зазначається, що морякам дозволено залишати Україну для роботи на суднах, але багато хто відплив і не повернувся. Їхні дружини та діти, які залишилися на батьківщині, тепер відвідують їх у сусідніх країнах між морськими походами.

Люди, які ухиляються від військової служби, можуть обійти блокпости, часто кидають свої машини і пішки йдуть через ліси в Молдову. Злочинні мережі незаконно вивозять людей із країни, отримуючи за це величезну ціну.

Що кажуть жителі Вилкового

Із майже 8000 жителів Вилкового, які жили на початку повномасштабної війни, залишилося лише близько 5000, хоча, з огляду на те, як багато людей переховується, оцінити їхню точну кількість складно. Кожен знає когось, хто виїхав.

"Я дуже сумую за ним", - сказала 55-річна Галина Силаріна про свого друга-моряка, який поїхав із початком війни.

Один місцевий житель, якому майже 60 років, але який все ще підлягає призову, стверджує, що приблизно половина чоловіків призовного віку, які залишилися, взагалі не виходять з дому. Що стосується почуття пастки, він сказав, що важливо не зациклюватися на цьому.

Зазначається, що через відсутність чоловіків жінки зайнялися традиційно чоловічими професіями, зокрема рибальством, що є основою економіки міста. За словами мера Матвія Іванова, із приблизно 700 рибалок у Вилковому залишилося лише 70, більшість із яких старші за 60 років.

У мерії, за словами Іванова, всі інші співробітники - жінки. Він додав:

"Я єдиний чоловік, який залишився. Зараз у місті жінки всюди. Їм це подобається, вони взяли під контроль усі сфери діяльності, і тепер вони всім керують".

Дві сестри, Антоніна Біловоленко, 67 років, і Клавдія Москвичова, 63 роки, раді стати працівницями рибальської компанії, нехай навіть це і важка праця. Вони завжди любили риболовлю, але до війни не могли знайти роботу, тому переважно займалися садівництвом. Але в умовах дефіциту робочої сили компанії стали більш відкриті до найму жінок. Тепер щодня вони надягають теплий одяг, готують сітки і вирушають на ловлю риби.

Мобілізація в Україні - думка військового

Командир 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Сергій Третяк вважає, що суспільство неоднозначно ставиться до мобілізації, багато людей не хочуть виходити із зони комфорту і йти воювати.

При цьому він не захотів давати оцінку того, як зараз проводиться мобілізація в Україні, зазначивши, що "це пікова точка, яка не подобається всім".

