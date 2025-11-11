Критична інфраструктура зараз працює на генераторах, відкрито пункти незламності.

У ніч на 11 листопада збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками південь Одеської області, внаслідок чого на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, пошкоджено депо "Укрзалізниці".

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, окупанти атакували Ізмаїльський район. Через ворожий обстріл в районі пошкоджено об’єкти енергетичної та виробничої інфраструктури, а у місті Ізмаїл - приватний будинок та автомобіль. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри активну роботу сил протиповітряної оборони на півдні регіону є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

"Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі", - повідомив посадовець.

Він уточнив, що постраждала людина отримала осколкові поранення.

За даними Кіпера, критична інфраструктура зараз працює на генераторах, відкрито пункти незламності.

Удари по Одеській області

Нагадаємо, нещодавно російська окупаційна армія також завдала масованого дронового удару по півдню Одещини. Тоді було атаковано портову та енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, загарбники атакували місто Ізмаїл. Також було пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. У компанії ДТЕК "Одеські електромережі" заявили про значні пошкодження та про те, що ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

