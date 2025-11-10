Людей просять за можливості обмежити перебування на вулиці.

В Одесі завтра, 11 листопада, очікується значний дощ, рятувальники попереджають про можливе підтоплення вулиць - населення просять бути пильним.

Зокрема, у Гідрометеорологічному центрі Чорного та Азовського морів попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по Одеській області.

Зокрема, пізно в Одесі та області ввечері 10 листопада очікується туман, видимість 200-500 м. Це явище збережеться вночі 11 листопада.

У регіональному главку ДСНС заявили, що вдень 11 листопада в Одесі очікується значний дощ.

"Під час негоди можливе ускладнення руху транспорту, підтоплення окремих вулиць і дворів, а також погіршення видимості на дорогах", - заявили у ДСНС.

Рятувальники Одещини закликають громадян: бути максимально уважними під час пересування містом; не залишати автомобілі під деревами, електродротами та рекламними конструкціями; за можливості обмежити перебування на вулиці та стежити за оновленнями погоди та попередженнями ДСНС.

Також очільник Одеської МВА Сергій Лисак заявив, що на 11 листопада Гідрометцентр прогнозує в Одесі значний дощ (15-49 мм за 12 годин).

"Закликаю бути уважними та обережними. У разі погіршення погоди - обмежити переміщення містом, особливо людям похилого віку, дітям і вагітним жінкам… Не залишайте автомобілі на решітках дощоприймачів. Під час сильної зливи уникайте підземних переходів, підвалів і паркінгів, не наближайтеся до ліній електропередач і дерев", - наголосив посадовець.

Він додав, що через шторм у Чорному морі зберігається висока мінна небезпека.

Негода в Одесі

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі сталася аномальна злива - все місто було затоплено водою, місцями вона піднялася на кілька метрів. Загинуло щонайменше 9 людей, у тому числі дитина. Серед загиблих - співробітниця Одеської ОВА та співробітниця "Укрзалізниці". Сотні будинків пошкоджені, десятки автомобілів були затоплені - власникам довелося кинути авто на дорогах та рятувати власне життя.

28 жовтня вже колишній мер Одеси Генадій Труханов отримав підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей під час вказаної зливи. Фігурантами провадження стали ще восьмеро осіб - два заступники міського голови, директори департаментів міського господарства та муніципальної безпеки, співробітники комунального підприємства "Міські дороги" тощо.

