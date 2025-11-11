Найбільше за рік подорожчали яйця, соняшникова олія та м'ясо.

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2025 року, порівняно з вереснем, становила 0,9%. У річному ж вимірі споживча інфляція сповільнилася до 10,9% (з 11,9% у вересні), що стало найнижчим показником річної інфляції з початку року, повідомила Державна служба статистики.

У жовтні, порівняно з вереснем, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше (на 11% та 10,4%) подорожчали яйця та овочі. На 1-7% зросли ціни на сало, продукти переробки зернових, молоко, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, безалкогольні напої, хліб, масло, м’ясо та м’ясопродукти, сири.

Водночас на 0,2-2,6% знизилися ціни на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.

Відео дня

У порівнянні з жовтнем минулого року ціни на продукти харчування зросли на 15,6%. Найбільше подорожчали яйця (+41,9%), олія соняшникова (+26%), м'ясо і м'ясопродукти (+25,2%), фрукти (+22,1%). Подешевшали за рік лише овочі (-21,5%) та цукор (-6,6%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за рік зросли на 18,6%. Одяг і взуття подешевшали на 6%.

Ціни на транспорт за останній рік зросли на 5,4% в основному через подорожчання проїзду автодорожньому пасажирському транспорті на 13,1%.

Послуги зв'язку, порівняно з жовтнем 2024 року, подорожчали на 16,4%, освітні послуги – на 14,6%, ресторанів і готелів – на 14,7%. Дещо знизилися (на 0,2%) ціни послуг відпочинку та культури.

Споживчі ціни в Україні

Протягом наступних трьох кварталів ціни на овочі в Україні будуть нижчими, ніж торік, повідомив Національний банк в інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

Сповільнення інфляції в найближчі місяці забезпечуватиметься насамперед завдяки високій пропозиції продовольства. Зокрема, поліпшено оцінку врожаїв у 2025 році для картоплі та інших овочів.

За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 9,2% у 2025 році, до 6,6% у 2026 році та до цілі 5% наприкінці 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: