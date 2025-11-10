У вівторок в Україні знову діятимуть графіки: коли вимикатимуть світло 11 листопада

Обмеження для побутових і промислових споживачів діятимуть впродовж усієї доби.

У вівторок, 11 листопада, в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти .

Так, 11 листопада з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 2 до 3,5 черг. У цей же час діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - наголосили в "Укренерго", закликавши населення споживати електроенергію ощадливо.

10 листопада Росія вчергове атакувала українську енергосистему, що призвело до пошкодження енергооб’єктів у кількох областях. У Міненерго повідомили, що наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень.

Українці будуть стикатися із відключеннями електроенергії до кінця зими, заявив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат 9-го скликання Сергій Нагорняк. Він зазначив, що ворог щодня фактично вибиває генерацію, б’є по оператору системи передачі і навіть починає влучати по невеликій генерації – невеликих теплових електростанціях та сучасних електростанціях на біопаливі.

За інформацією ДТЕК, у Дніпропетровській області світло вимикатимуть в усіх чергах. Загальний час без електроенергії становитиме понад 10 годин.

