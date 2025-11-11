Німеччина стає новим центром підводного стримування НАТО — її "Посейдони" допоможуть контролювати Балтику та Північну Атлантику.

НАТО посилює свої можливості боротьби з підводними човнами. Минулого тижня Німеччина отримала свій перший морський патрульний літак P-8A Poseidon — сучасну розробку Boeing, створену для ВМС США. Це перший із восьми літаків, замовлених Берліном, решта має прибути до 2029 року, пише Business Insider.

P-8A Poseidon — це високотехнологічна машина, здатна не лише відстежувати, а й знищувати підводні човни. Вона озброєна торпедами, глибинними бомбами, а в майбутньому — і протикорабельними ракетами.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав придбання "серйозним оновленням для ВМС", підкресливши, що літак має вдосконені сенсори, простіше обслуговування (оскільки базується на планері Boeing 737) та зміцнить взаємодію з партнерами НАТО.

"Вони підходять для розвідки у відкритому морі, але особливо для полювання на підводні човни", — заявили в міністерстві оборони.

З появою P-8A Німеччина приєдналася до країн, які вже експлуатують "Посейдони": США, Великої Британії та Норвегії. Канада також придбала ці літаки. Німецькі екіпажі зможуть діяти з баз союзників, наприклад зі шотландського Лоссімута, беручи участь у місіях зі стримування російських підводних човнів у Північній Атлантиці, Балтійському та Північному морях.

Адмірал Стюарт Манш, командувач ВМС США в Європі та Африці, наголосив, що поява "Посейдонів" є ключовим елементом стратегії НАТО.

"З придбанням нових кораблів, літаків та обладнання технології серед союзників дедалі більше вдосконалювалися", — сказав він.

Активність підводних човнів РФ

Підвищена активність російських підводних човнів — особливо кораблів класу "Ясень", які надзвичайно тихі та важко відстежувані — стала головним стимулом для таких кроків. Один із цих підводних човнів минулого року з’явився біля Куби під час навчань, викликавши занепокоєння НАТО.

Після початку війни в Україні альянс також зафіксував зростання загроз підводній інфраструктурі Європи — газопроводам і кабелям передачі даних. Це підштовхнуло союзників до активного розвитку систем моніторингу, розвідки та безпілотних технологій для виявлення потенційної зловмисної активності під водою.

