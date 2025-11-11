Єврокомісія стверджує, що Росія намагається "підірвати довіру до демократичних систем".

Європейська комісія цього тижня планує представити пакет заходів, спрямованих на боротьбу з "війною за вплив", яку веде Росія в Європі, повідомляє видання NTV.

Вказується, що в документі Єврокомісії йдеться про те, що Москва намагається "підірвати довіру до демократичних систем", поширює "оманливу інформацію" та "фальсифікує історичні факти".

Видання розповіло, що ініціатива, яка отримала назву "Захисний щит демократії" передбачає, зокрема, посилення фінансової підтримки ЗМІ.

Відео дня

"Окрім жорстокої війни проти України, Росія також інтенсифікує свої гібридні атаки і веде війну за вплив на Європу", - вказується в документі.

Зазначається, що в документі немає згадок, про які кокретні суми для підтримки ЗМІ йде мова. Є припущення, що це стосується боротьби з так званими "медійними пустелями". Тобто, це сільські райони, в яких місцеві редакції закриваються через те, що не вистачає ресурсів.

Також Єврокомісія хоче сприяти плюралізму ЗМІ, посилюючи контроль за злиттями в медіа-секторі. Окрім цього, є пални щодо створення центру координації боротьби з іноземним втручанням на європейському рівні.

Єврокомісія та її рішення щодо Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що Єврокомісія посилила правила щодо надання віз росіянам з метою в'їзду на територію Євросоюзу. Причин для цього рішення декілька - підвищені ризики для безпеки через безпідставну агресію РФ проти України, використання Москвою міграції як зброї, потенційне зловживання візами тощо. В звіті пояснюється, що громадяни Росії повинні будуть подавати нову заявку на візу кожного разу, коли планують поїздку до ЄС.

Також ми писали, що Єврокомісія ввичає варіанти фінансування військових потреб України на наступні 2026 та 2027 роки. Одним із варіантів фінансування могло б бути надання репараційної позики. Цей варіант підтримали в більшості країн ЄС, але для цього треба переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера погодитися на це рішення. Прогнозується, що саміт у грудні має бути вирішальним або переломним в цьому питання.

Вас також можуть зацікавити новини: