Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається складною, оскільки ЗСУ борються за утримання флангів так званої "кишені", а окупанти продовжують наступати в цьому районі.

Про це йдеться у свіжому огляді аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). У огляді йдеться, що українські військові звільнили Родинське на північ від Покровська, намагаючись утримати фланг "кишені".

При цьому, як зазначили аналітики, ЗСУ одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню росіян на південному фланзі "кишені".

"Просування окупантів на півночі та заході Покровська в останні дні сповільнилося через постійні контрнаступальні дії українських військ", - підкреслюється у звіті.

Але росіяни продовжують просування на сході та півдні Покровська, що, на думку аналітиків ISW, може говорити про те, що вони намагатимуться спробувати створити "підкишеню", щоб підтримати зусилля з оточення українських військових у місті і змусити їх відступити з ширшої "кишені".

"Російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням оточення всієї "кишені" та її зменшенням. Перспективи і терміни цих зусиль залишаються неясними", - вважають аналітики.

Ситуація в Покровську

Днями командир 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Сергій Третяк зазначав, що ситуація в Покровську складна, ворог руйнує місто, закидаючи його керованими авіабомбами. Третяк розповів, що за добу може бути до 70 ударів КАБами.

Раніше видання DW писало, що битва за Покровськ наближається до завершення. В матеріалі зазначалось, що росіяни його захоплять і це матиме вирішальне значення для контролю над Донецькою областю.

