Нещодавні переговори між високопосадовцями Єврокомісії та урядом Бельгії не увінчалися успіхом.

Європейські зусилля задіяти заморожені російські активи для підтримки України застопорилися через заперечення Бельгії, однак прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо нагадав ЄС, що він теж готовий заблокувати цей план.

Вимоги Бельгії про фінансові гарантії від столиць ЄС щодо цього кредиту стали центральною проблемою цієї ініціативи, пише Politico. Два обізнаних про підсумки переговорів джерела повідомили виданню, що високопоставлені представники Єврокомісії не змогли переконати бельгійське керівництво підтримати план.

Потім Фіцо втрутився в ситуацію, що ще більше ускладнило прагнення блоку поповнити український військовий бюджет до того, як він спорожніє навесні, підкреслюють журналісти. "Словаччина не братиме участі в жодних юридичних або фінансових схемах з вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові потреби України", - зазначив Фіцо словацькому суспільному мовнику STVR.

Заяви Фіцо вказують на юридичний виклик, з яким стикається Єврокомісія, намагаючись нівелювати загрозу вето з боку дружніх до Кремля країн ЄС щодо питання російських санкцій - це також ключова вимога Бельгії.

Російські заморожені активи можуть "розтанути"

ЄК працює над юридичною лазівкою, щоб утримувати російські активи в замороженому вигляді доти, доки Москва не завершить війну і не виплатить Україні репарації. Без такої лазівки Словаччина або Угорщина можуть зірвати всю ініціативу під час піврічного продовження санкцій ЄС проти Росії, що призведе до повернення будь-яких коштів від санкцій назад до Москви, пише ЗМІ.

Міністри фінансів ЄС повернуться до обговорення цієї теми на зустрічі Ecofin у Брюсселі цього місяця, з надією, що Комісія офіційно представить список альтернативних варіантів фінансування для України, якщо ЄС не зможе домовитися про використання заморожених російських коштів.

Цей список варіантів покликаний сфокусувати увагу і нагадати столицям ЄС, що їм доведеться діставати гроші з власних бюджетів для підтримки України, якщо кредит під репарації не буде схвалено - перспектива малоприємна для країн, чиї економіки все ще оговтуються після важкої пандемії. Те саме стосується і Словаччини, чий держборг влітку сягнув 88,2% ВВП.

"Дрібниця на здачу"

Тим часом, як повідомляється, Єврокомісія шукає інші канали для зміцнення фінансів України, щоб вона могла й далі чинити опір російським військам.

Серед варіантів - Норвегія: її міністр фінансів Єнс Столтенберг обговорить фінансові потреби Києва в Брюсселі. Економісти і норвезькі політики запропонували, щоб Норвегія, що володіє величезним суверенним фондом, надала гарантію за кредитом під репарації. Однак джерело заявляє, що ймовірність такого кроку невелика.

Комісія також закликає столиці ЄС використати нещодавню ініціативу на 150 мільярдів євро із закупівлі оборонних контрактів під назвою SAFE, щоб збільшити постачання зброї українським військам.

У всіх інших випадках втручатися доведеться самому ЄС - якщо тільки Бельгія, Угорщина і Словаччина не відступлять. Наступну зустріч лідерів ЄС заплановано на середину грудня, однак угода про кредит під репарації до цього часу буде надто пізньою, оскільки знадобляться місяці, щоб провести окремі елементи угоди через національні парламенти, включно з Францією та Німеччиною.

Затримки на рівні ЄС також мають ланцюговий ефект на міжнародне фінансування України світовими кредиторами останньої інстанції. Міжнародний валютний фонд зможе виділити Україні додаткові гроші лише тоді, коли буде впевнений у стійкості її фінансів, а кредит під репарації є ключем до цього позитивного рішення.

Інші новини про репараційний кредит для України

Раніше УНІАН повідомляв, що відмова від "репараційного кредиту" для України коштуватиме ЄС дуже дорого. Документ, поширений між урядами країн-членів ЄС, підкреслив фінансові наслідки відмови від використання російських активів для подальшого фінансування потреб України.

Крім того, ми також писали про те, що США підтримують ЄС у використанні заморожених російських активів для України. Вашингтон продовжує демонструвати намір стиснути фінансові можливості Росії та змусити Кремль піти на мирну угоду.

