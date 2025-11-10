Він зазначив, що ворог нещодавно трохи просунувся в самому Вовчанську.

В районі Бологівки на Харківщині противник знову перетнув державний кордон, а також просунувся у Вовчанську. Про це повідомив у Telegram засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

"Вздовж частини лінії кордону існує так звана "буферна зона" - близько 5 кілометрів, де немає постійної присутності ані наших військ, ані противника. Саме цим активно користується РФ", - зазначає він.

"Нагадаю, що в планах РФ є задум з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. Вище перераховані дії можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій", - сказав Немічев.

При цьому додав, що якщо противнику не вдасться взяти Куп’янськ, то він, найімовірніше, переключить свої сили саме на цей напрям. Наголосив, що потрібно діяти та зміцнювати оборону, поки ще є час.

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Руслан Микула розповів Суспільне Харків на минулому тижні, що по району Бологівка, Кам’янка противник намагається пробити сухопутний коридор до Куп'янська. Тому робить спроби максимально відтіснити Сили оборони від річки Оскіл.

За його словами, зараз фактично райони Нововасилівки, Петро-Іванівки не дають росіянам дотягувати піхоту, якусь техніку і вони змушені то трубою користуватися, то переправлятися через річку, рухатися уздовж річки та зазнавати втрат. Тому вони там і активізувалися - це основна причина.

Війна в Україні - ситуація на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, у жовтні начальник групи взаємодії зі ЗМІ 1-го прикордонного загону бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко розповів, що місто Вовчанськ на Харківщині зруйновано вщент, місцевих мешканців вже практично немає, по території нишпорять свині та інші свійські тварини у пошуку їжі.

Він зазначив, що "Гарт" відповідає за ділянку фронту на всьому Вовчанському напрямку, в тому числі і саме місто.

За словами Даниленка, після втрати Агрегатного заводу ворог дуже активізувався, почав проводити більше штурмових дій, більше використовувати різноманітного озброєння. Це артилерія, міномети, КАБи та інше.

За інформацією Даниленка, присутність ворога тут доволі висока. І в живій силі, і в техніці. Відбувається постійний рух, ротації окупантів, що в першу чергу пов’язано з високими втратами, яких зазнає противник.

