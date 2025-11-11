Омельченко пояснив, що фізично захисти всі ТЕС від російських ударів неможливо через великі масштаби об’єктів.

На теплоелектростанції (ТЕС) Україна навряд можемо розраховувати, оскільки майже всі вони уражені.

Про це сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в етері Вечір.LIVE. Він зазначив, що РФ обстрілює теплові електростанції, а їхній захист в Україні відсутній.

Омельченко пояснив, що фізично захисти всі ТЕС неможливо через великі масштаби об’єктів:

"Осінньо-зимовий період Україна проходитиме з мінімальними потужностями ТЕС. Основою енергетики залишаються 9 атомних блоків, близько 2,5 ГВт імпорту та децентралізована генерація. Більшість ТЕС пошкоджені, а терміново доставити додаткові засоби захисту неможливо", - розповів він про ситуацію.

10 листопада Росія вчергове атакувала українську енергосистему, що призвело до пошкодження енергооб’єктів у кількох областях.

Вчора член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп Сергій Нагорняк попередив, що українців чекають відключення свіла до кінця опалювального сезону. Він зазначив, що росіяни щодня вибивають генерацію, б’ють навіть по невеликих невеликих теплових електростанціях та сучасних електростанціях на біопаливі.

Так, 11 листопада в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

