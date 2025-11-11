Райснер вважає, що Покровськ не є містом стратегічного значення, але це важливий логістичним вузол.

Місто Покровськ, що на Донеччині впало, воно на 90-95% перебуває під контролем Росії, заявив полковник австрійської армії Маркус Райснер в інтерв'ю виданню NTV.

"Саме місто впало, Покровськ на 90-95 відсотків перебуває під контролем Росії", - сказав він.

Також Райснер додав, що на околицях міста є кілька великих панельних будинків, так звана Цитадель. На його думку, вона, можливо, ще перебуває під контролем українських військових.

"Нестабільна ситуація також зберігається далі на схід, у меншому місті Мирноград", - зазначив Райснер.

За його словами, в межах міста та на південь від нього все ще перебувають великі підрозділи українських військ, які перебувають в отченні російської армії. Райснер додав, що за підрахунками певних осіб, мова йде про тисячі солдатів, але він припускає, що мова все ж йде про кілька сотень військових.

"Українці мусять вивести цих солдатів звідти. Росіяни атакують з півночі, здійснюючи обхідний маневр", - розповів полковник австрійської армії.

За словами Райснера, росіяни контролюють вузький коридор за допомогою БпЛА, їхні пілоти знаходяться в селі Родинське.

"Вони відрізають українців від постачання в котлі. Українці, в свою чергу, атакують з півночі, щоб відтіснити ці дронові загони. Тоді оточені солдати зможуть відступити", - зазначив австрійський полновник.

За його словами, в соцмережах українці нарікають на те, що знову була допущена одна й та ж помилка - Україна втратить не тільки місто, а й в найгіршому випадку велику кількість своїх захисників.

Проте, Райснер припускає, що Україні вже вдалося вивести багато своїх солдатів з міста невеликими групами. Він зазначив, що так відбувалося раніше в Бахмуті, Авдіївці та інших містах.

Водночас, полковник австрійської армії додав, що якщо українські військові потраплять в полон, то це буде катастрофою.

"Покровськ аж ніяк не є містом стратегічного значення. Це оперативно важливий логістичний вузол, це так", - зазначив військовий.

На його думку, це місто насамперед цікавить росіян як зимовий квартал, адже воно відносно неушкоджене.

"Однак це не має безпосереднього значення для перебігу війни. З іншими гарячими точками ситуація інша", - сказав Райснер.

Раніше УНІАН повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Покровська росіяни проводять стратегічну наступальну операцію.

Для цього, за словами Сирського, вони зібрали величезну кількість військ, щоб створити перевагу і прорвати українську лінію оборони. Він додав, що Київ "міцно тримається за логістично важливе місто". Сирський спростував твердження російських пропагандистів про те, що Покровськ упав, а українські війська опинилися в оточенні.

За словами Сирського, мета Росії - оточити Покровськ та сусідні міста, щоб звідти виїхали місцеві жителі, перекрити українським військовим лінії постачання, щоб після цього здійснити "останній маневр" для захоплення всієї Донеччини.

Також ми писали, що в 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомили, що найінтенсивніші бої в Покровську тривають на території промислової зони. В повідомленні вказується, що бійці корпусу утримують смугу оборони.

Окрім цього, ворог намагається сконцентрувати зусилля в інших районах Покровська, а також на західних околицях, щоб потім просуватися в бік села Гришине.

