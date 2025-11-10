Результати дослідження підкреслюють поглиблення військових зв'язків між Росією і Північною Кореєю, яка направила війська для допомоги Москві в триваючій війні проти України.

Згідно з аналізом, приблизно 70% боєприпасів, використовуваних Росією у війні проти України, вироблено в Північній Кореї.

Від початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року Пхеньян поставив Росії близько 6,5 мільйонів снарядів в обмін на російські військові технології для виробництва своєї зброї, свідчать документи, надані Kyodo News.

Зазначається, що в документах, які проливають світло на те, як Росія закуповує військові поставки в Північної Кореї, Китаю та Ірану, ідеться про те, що Пхеньян отримав російські технології, пов'язані із системами ППО і космічними розробками, а також допомогу на суму 20 мільярдів доларів.

Там також вказується на передачу російських ядерних технологій Північній Кореї. Результати дослідження підкреслюють поглиблення військових зв'язків між Росією і Північною Кореєю, яка направила війська для допомоги Москві в триваючій війні проти України.

Згідно з документами, Москва також закуповувала електронні компоненти, вироблені в Японії, США та Європі, необхідні для виробництва танків і ракет, через Китай, який виступає проти західних санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням на Україну.

За оцінками, близько 90% електронних компонентів, таких як напівпровідники, поставлених російській оборонній промисловості, надійшли з Китаю. Натомість Москва постачала Китаю енергоносії, включно з нафтою, рідкісні метали, необхідні для виробництва літаків і підводних човнів, а також товари подвійного призначення цивільного і військового призначення.

Важливо, що Іран надав Росії близько 2200 безпілотників і технології для виробництва вибухових речовин, які, своєю чергою, передали цій близькосхідній країні систему ППО і радари.

Один із представників українського оборонного відомства зазначив, що логістична мережа, до якої входять Північна Корея, Китай та Іран, підтримує вторгнення Росії в Україну і затягує війну, наголосивши на необхідності ізоляції Москви за допомогою західних санкцій.

Співпраця РФ і КНДР

Минулого тижня в Пхеньяні відбулися переговори між високопоставленими чиновниками Північної Кореї та Росії, під час яких сторони обговорили зміцнення співпраці.

Зустріч очолили заступник директора Генерального політичного бюро Корейської народної армії Пак Ен Ір і заступник міністра оборони Росії Віктор Горемикін. Сторони обговорили подальше розширення співпраці відповідно до "поглиблених двосторонніх відносин", встановлених між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним.

