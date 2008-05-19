У Києві відкрився всеукраїнський центр оформлення закордонних паспортів

Сьогодні в Києві відкрився всеукраїнський центр оформлення та видачі закордонних паспортів для громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, присутній на відкритті центру міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО зазначив, що в цій установі (розташованій за адресою вул. Саксаганського, 4) відтепер можуть замовити і отримати закордонні паспорти всі громадяни України, незалежно від того, де вони живуть і зареєстровані.

"У цьому центрі будь-який громадянин, незалежно від того, в якій області живе, може отримати паспорт за 3,10 і 30 днів", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, відкриття цього центру є "завершенням першого етапу вдосконалення системи автоматичної видачі закордонного паспорта".

Водночас міністр пообіцяв, що за місяць у столиці на вул. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО буде відкрито й центр оформлення і видачі закордонних паспортів для киян і жителів Київської області. А до кінця поточного року такі установи мають з`явитися в усіх областях країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, центр створено на базі Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб при МВС України.