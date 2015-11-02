У Сумах горіла каплиця церкви Сергія Радонезького

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, після інформації про пожежу о 15.45 на місце події прибули дві пожежні машини та автомобіль газової служби.

«Дим йшов із-під даху цегляної будівлі й піднімався високо над мікрорайоном. Головне завдання рятувальників полягало в тому, щоб не дати вогню перекинутися на нову дерев'яну споруду церкви, що стоїть поруч. О 16.20 пожежу вдалося повністю ліквідувати», - зазначають у прес-службі.

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Згідно з повідомленням, в цей час співробітники ДСНС і священнослужителі евакуюють з постраждалої будівлі вціліле майно, а також встановлюють причину пожежі та розмір завданого їм збитку.