У Міноборони та ГШУ не залишилося "паркетних" керівників, усі пройшли АТО – Порошенко

Таку думку під час виступу перед командирами бойових підрозділів ВСУ висловив Президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

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"Моя політична воля як верховного головнокомандувача, щоб командири середньої ланки після того, як виконають бойові завдання на фронті, продовжували десантуватися на керівні посади в Міноборони і Генштабі як "окопні" керівники", - сказав Порошенко.

"І я пишаюся тим, що у нас вже і в Міноборони, і в Генштабі не залишилося "паркетних" керівників, всі вони пройшли вистражданий досвід АТО", - додав Президент.

Раніше глава Міноборони Степан Полторак заявив, що керівний склад військових ВНЗ повинен пройти через АТО.