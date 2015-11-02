Краматорчанин добровільно здав у міліцію гранату та патрони

Згідно із законом чоловік був звільнений від кримінальної відповідальності, повідомляє "Східний проект".

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30 жовтня 51-річний мешканець міста звернувся до Краматорського міськвідділу міліції, щоб добровільно здати боєприпаси, які зберігалися в нього . Крім бойової гранати Ф-1 краматорчанин здав правоохоронцям 92 патрони калібру 5,45 мм, 250 патронів калибром 5,6 мм та 2 патрони калібру 7,62 мм.

Чоловік пояснив, що знайшов боєприпаси в руїнах одного з приватних будинків у селищі Біленьке. Згідно з чинним законодавством громадянин був звільнений від кримінальної відповідальності.