Краматорчанин добровільно здав у міліцію гранату та патрони
11:45, 02 листопада 2015Суспільство
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У рамках місячника добровільної здачі зброї, який проходив з 1 по 31 жовтня на всій території України, краматорчанин здав у міліцію гранату і близько 350 патронів різного калібру.
граната / vorotila.ua
Згідно із законом чоловік був звільнений від кримінальної відповідальності, повідомляє "Східний проект".
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30 жовтня 51-річний мешканець міста звернувся до Краматорського міськвідділу міліції, щоб добровільно здати боєприпаси, які зберігалися в нього . Крім бойової гранати Ф-1 краматорчанин здав правоохоронцям 92 патрони калібру 5,45 мм, 250 патронів калибром 5,6 мм та 2 патрони калібру 7,62 мм.
Чоловік пояснив, що знайшов боєприпаси в руїнах одного з приватних будинків у селищі Біленьке. Згідно з чинним законодавством громадянин був звільнений від кримінальної відповідальності.
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