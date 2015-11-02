У МВС анонсували появу Бюро протидії наркозлочинності у складі поліції

З січня наступного року у складі Національної поліції розпочне роботу новостворене Бюро протидії наркозлочинності, до 11 листопада продовжується прийом анкет бажаючих обійняти посади в цьому підрозділі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила радник міністра МВС Хатія Деканоїдзе.

Вона повідомила, що на сьогодні вже подано 2,3 тис. анкет на посади аналітиків та оперативників новоствореного підрозділу, в який в цілому планується набрати 600 працівників. Навчання тих, хто пройде конкурс, триватиме один місяць, і приблизно із середини січня працівники підрозділу розпочнуть свою роботу.

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Також вона додала, що зарплата співробітників Бюро протидії наркозлочинності становитиме 9-12 тис. грн.

Своєю чергою керівник підрозділу Ілля Ківа зауважив, що бюро матиме іншу територіальну структуру, ніж розформований відділ по боротьбі з наркозлочинністю: він складатиметься з 9 регіональних представництв - по три на кожну область. Не буде обласних та міських управлінь, як це було раніше у структурі, що займалася боротьбою з незаконним обігом наркотиків.

Також він додав, що особливістю новоствореного бюро буде тісна співпраця з Міністерством охорони здоров'я з протидії незаконному обігу наркотичних речовин, що містяться в лікарських препаратах.

Крім того, Ківа зазначив, що 80% працівників колишнього відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків не можуть претендувати на посади в новоствореному підрозділі.