Корбана доставили до суду Чернігова (відео)

Про це повідомляє "Громадське ТБ".

Корбана привезли до Новозаводського районного суду Чернігова, де відбудеться розгляд його справи, на броньованому мікроавтобусі.

Як повідомляє журналістка телеканалу, поки Корбана тримають у дворі суду і туди нікого не пускають.

Біля будівлі суду зібрався мітинг.

Читайте такожГПУ оголосила Корбану про підозру у створенні злочинного угруповання

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера "УКРОПу" Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили в Головне слідче управління Генпрокуратури в Києві, де політик відчув себе погано.

Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.