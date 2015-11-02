У Маріуполі реорганізують відділ Держсанепідслужби

Про це повідомили в Маріупольському міському філії "Донецького обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України", пише місцеве видання 0629.com.ua.

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"У зв'язку з проведенням реорганізації державних установ, що належать до сфери управління Держсанепідслужби України та на підставі Наказу МОЗ України, Маріупольська міська філія "Донецького обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України" знаходиться в стадії реорганізації шляхом приєднання до Державного закладу "Центр громадського здоров'я МОЗ України", - сказано в повідомленні.

Останній день роботи лабораторного центру - 31 грудня поточного року.

Фахівці лабораторного центру припускають, що основні функції залишаться колишніми – моніторинг факторів навколишнього середовища – повітря, води, грунту, продуктів харчування, дослідження інфекційних та неінфекційних захворювань. Не виключається, що будуть додані і інші функції.