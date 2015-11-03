Нардепи: Корбана з зали суду викрали спецназівці "Альфи" СБУ (відео)

Про це заявив народний депутат Андрій Денисенко, передає "112 Україна".

"Викрали із залу суду людину. Це цинічний злочин. Він був викрадений з залу Новозаводського суду міста Чернігова людьми, спецназівцями СБУ, це "Альфа", конвой в цьому брав... замість того, щоб звільнити людину, тому що закінчився термін утримання під вартою", - сказав він.

У той же час адвокати Корбана заявили про складання заяви за фактом правопорушення.

"Зараз ми складемо заяву про кримінальне правопорушення і найголовніше, нам зараз потрібно знайти клієнта. Ми зараз йдемо шукати, куди вивезли Геннадія Корбана", - заявив адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, під час вечірнього засідання суду у Чернігові у Корбана піднявся тиск, його госпіталізували. Сьогодні о 8:40 його привезли в будівлю суду, де повинні були обрати йому запобіжний захід.

Зазначимо, що пройшло 72 години з моменту, коли був затриманий Корбан, і за законом його повинні звільнити.

Лідера партії "УКРОП" все ж звільнили із залу суду, однак відвезли в невідомому напрямку. Прихильники Корбана, в тому числі народні депутати, спробували заблокувати виїзд машини з Корбаном, однак їм це не вдалося. Адвокати заявляють про викрадення.