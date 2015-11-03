Нардепи: Корбана з зали суду викрали спецназівці "Альфи" СБУ (відео)
Лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана через залу суду викрали спецназівці Служби безпеки України.
Про це заявив народний депутат Андрій Денисенко, передає "112 Україна".
"Викрали із залу суду людину. Це цинічний злочин. Він був викрадений з залу Новозаводського суду міста Чернігова людьми, спецназівцями СБУ, це "Альфа", конвой в цьому брав... замість того, щоб звільнити людину, тому що закінчився термін утримання під вартою", - сказав він.
У той же час адвокати Корбана заявили про складання заяви за фактом правопорушення.
"Зараз ми складемо заяву про кримінальне правопорушення і найголовніше, нам зараз потрібно знайти клієнта. Ми зараз йдемо шукати, куди вивезли Геннадія Корбана", - заявив адвокат.
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Як повідомляв УНІАН, під час вечірнього засідання суду у Чернігові у Корбана піднявся тиск, його госпіталізували. Сьогодні о 8:40 його привезли в будівлю суду, де повинні були обрати йому запобіжний захід.
Зазначимо, що пройшло 72 години з моменту, коли був затриманий Корбан, і за законом його повинні звільнити.
Лідера партії "УКРОП" все ж звільнили із залу суду, однак відвезли в невідомому напрямку. Прихильники Корбана, в тому числі народні депутати, спробували заблокувати виїзд машини з Корбаном, однак їм це не вдалося. Адвокати заявляють про викрадення.