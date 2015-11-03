У Рівному невідомі підірвали будинки лідерів місцевого осередку "Опоблоку" (фото)

12:07, 03 листопада 2015
Суспільство
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Сьогодні, 3 листопада, вночі у будинках керівництва Рівненської обласної організації "Опозиційного блоку" прогриміли вибухи.

mvs.gov.ua

Про це повідомляєпрес-служба обласного управління МВС.

"о 7.40 і о 8 ранку до міліції надійшло повідомлення від 56-річної рівнянки і 54-річного рівнянина, що близько 4-тій ночі за місцем їх проживання прогриміли вибухи. В обох випадках зловмисник кинув у вікно невідомий предмет, після чого пролунали вибухи", - йдеться в повідомленні прес-служби.

За інформацією правоохоронців, вибухи сталися в приватних секторах різних районів обласного центру. Серед мешканців будинків ніхто не постраждав.

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За інформацією "Опоблоку" вибухи сталися у дворах будинків, в яких мешкають сім'ї керівника Рівненської обласної організації Василя Берташа та його заступника Анатолія Юхименка. Політична сила розцінює подію як теракт.

mvs.gov.ua

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