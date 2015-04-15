Глава МЗС Польщі не вважає провокацією український закон про героїв ОУН та УПА

Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Це не була з боку українців провокація, а цей закон ухвалений, зрештою, з пакетом інших історичних законів, зокрема, про спосіб вшанування жертв II Світової війни чи відкриття доступу до комуністичних архівів", - сказав польський міністр.

Він відзначив, що в ухваленому законі не було згадки про підрозділи, котрі співпрацювали з нацистами, як батальйони "Роланд", "Нахтігаль" чи дивізія СС "Галиччина".

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"Там згадуються назви кількох десятків організацій, котрі вписуються у незалежницький рух з часів I Світової війни до 80-х років минулого століття. Україна шукає свою історичну ідентичність і це треба намагатися зрозуміти та водночас говорити про те, що нам болить", - сказав Схетина.

Він відзначив, що президент Польщі Броніслав Коморовський під час свого останнього візиту до Києва не приховував, що полякам та українцям треба ще переосмислити складні моменти польсько-української історії.

"...Необхідне поєднання. Це вимагає з нашого боку терпіння та часу. Зараз перед Україною стоїть важливіше завдання, яким є протистояння російській агресії та реформа держави", - сказав глава польського МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті", автором якого є Юрій-Богдан Шухевич

Відповідно до закону, борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі, зокрема, таких організацій, структур та формувань, як Союз визволення України, Українські Січові стрільці, УНР, Гетьманат, ЗУНР, Карпатська січ, УПА, ОУН, Сойм Карпатської України, Українська Гельсінська спілка тощо.

Законом передбачено, що держава може надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їхніх сімей.