17-річний хлопець убив дівчину, завдавши їй 70 ножових поранень

У селищі Добрянка Ріпкинського району Чернігівської області 17-річний хлопець убив 19-річну дівчину, нанісши їй більш як 70 ножових поранень.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у Чернігівській області, загибла з Сум приїхала до рідних в село на літній відпочинок. Напередодні від’їзду дівчина вирішила посидіти в місцевому кафе, де познайомилася із місцевим парубком, який визвався провести її додому. Однак, дівчина додому так і не повернулася.

Вранці її тіло у лісосмузі біля місцевої залізничної станції знайшла мачуха, яка розпочала пошуки, не дочекавшись падчерки ввечері.

Смерть дівчини настала в наслідок численних ножових поранень. Медики налічили 23 рани лише в області голови та шиї, ще близько 50 - на тілі. Впізнати труп можна було лише по одягу.

За чотири години після виявлення вбитої оперативники встановили особу вбивці: 17-річний – вчорашній школяр, який вже встиг зажити слави злодія. Він був одним з членів групи крадіїв, що грабували автомобілі на „Блакитних озерах” у Ріпкинському районі.

За однією з версій, причиною вбивства стала відмова дівчини від інтимних стосунків.