Бютівці прогулювали Київраду з принципу, а Черновецький - ”у справах”?

Депутат Київської міської ради (фракція БЮТ), секретар Комісії Київради з питань культури та інформаційної політики Олександр БРИГИНЕЦЬ відкидає звинувачення в прогулах і називає «найголовнішим прогульником» у Київраді міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це О.БРИГИНЕЦЬ заявив в коментарі, переданому агентству УНІАН у зв`язку із твердженнями секретаря Київради Олеся ДОВГОГО про те, що найзавзятіші прогульники засідань Київради V скликання були серед депутатів фракції БЮТ, серед яких і О.БРИГИНЕЦЬ.

У цьому контексті депутат від БЮТ наголосив, що він не тільки завжди був присутній на засіданнях Київради, але і як секретар Комісії з питань інформаційної політики завжди допомагає журналістам в їхній роботі, пояснює тонкощі голосувань і запропонованих рішень.

«З 40 сесій я пропустив дві або три, не більше. А ось на голосуваннях щодо землі я і справді не бував досить часто, адже з принципових міркувань я за всі 40 сесійних засідань жодного разу не проголосував за виділення землі, оскільки всі вони пов`язані з тими або іншими скандалами», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

При цьому слова О.ДОВГОГО про те, що він сам і його колеги по БЮТ – «прогульники», О.БРИГИНЕЦЬ назвав «передвиборним чадом».

«Йому, ймовірно, поставили в обов`язок покритикувати БЮТ, а він так і не знайшов за що», - додав депутат, зазначивши, що його присутність в Київраді легко перевірити.

При цьому О.БРИГИНЕЦЬ заявив: «Що стосується найзавзятішого прогульника в Київраді, то ним, безумовно, є Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який зобов`язаний не просто бувати на сесіях Київради, але і вести їх. Жодну з сесій не вів мер. На деяких з них він з`являвся на кілька хвилин і, посилаючись на більш важливі справи, зникав. Думаю, якщо скласти весь час за 40 сесій Київради, коли засідання вів Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, то набереться не більше кількох годин робочого часу».

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю «Комсомольской правде в Украине» О.ДОВГИЙ до рекордсменів-прогульників відніс 7 депутатів від БЮТ і керівника штабу Блоку Кличка Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО. Окрім іншого О.ДОВГИЙ, зокрема, сказав: «Серед прогульників-рекордсменів є й інші БЮТівці: Петро ОНОПЕНКО пропустив 25 засідань, Олександр БЕРЕЗНИКОВ, Даніель КАРАБАЄВ, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ - по 23, О.БРИГИНЕЦЬ - 22, Олександр ГРЕБЕЛЬНИК – 19».

Секретар Київради також стверджує, що фракції БЮТ і Блоку Кличка не голосували за практично всі соціально важливі рішення.