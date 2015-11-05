Десантний корабель РФ, який прибув із Севастополя до Новоросійська, завантажили зброєю для Сирії - Міноборони

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в аналітичній довідці щодо обстановки довкола сирійського конфлікту.

Читайте такожПовстанці збили винищувач сирійської армії - Reuters

Зазначається, що війська сирійського президента Башара Асада продовжували бойові дії проти опозиційних збройних формувань та терористичного угруповання “Ісламська держава”. За даними розвідки, протягом доби підконтрольними Асаду збройними формуваннями встановлено контроль над ділянкою автомобільної дороги Алеппо – Ханасер, що дозволило відновити логістичне забезпечення підрозділів ЗС, які беруть участь в операції з розблокування авіаційної бази у районі н.п.Расін Ель-Абуд. Також розпочато операцію з відновлення контролю над м.Пальміра (провінція Хомс), яке з травня ц.р. перебуває під контролем ІД.

Читайте такожВКС РФ: Росія поставила Сирії зенітні ракетні системи

«Заходи з нарощування і забезпечення угруповання ЗС РФ на території Сирії включали перельоти військово-транспортних літаків Ан-124 та Іл-76 до авіабази Хмеймім, - йдеться в повідомленні. - 3-4 листопада ц.р. великий десантний корабель “Александр Отраковский” Північного флоту здійснив перехід з ВМБ Севастополь до пункту базування Новоросійськ, для завантаження авіаційних та артилерійських боєприпасів (орієнтовний термін виходу – 8-9 листопада ц.р.)».