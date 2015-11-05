Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрій відзначає 71-річчя на Афоні (відео)

Як повідомляє центр інформації УПЦ, вчора Блаженнійший Онуфрій прибув до Свято-Пантелеімонівського монастиря на святій горі Афон.

"Митрополит Онуфрій не любить гучних слів на свою адресу. Знаючи, що в день його народження багато хто буде намагатися сказати йому такі слова, на початку листопада він традиційно їде на Афон, щоб провести свій день народження в молитві і пості", - зазначив голова Синодального інформаційного відділу УПЦ єпископ Климент (Вечеря).

За його словами, якщо у Блаженнійшого Онуфрія запитують, який подарунок він хотів би отримати на день народження, він просить, щоб про нього помолилися. У день народження предстоятеля у всіх храмах УПЦ звучить молитва про Блаженнішого.

«Господь наділив нашого предстоятеля унікальними рисами характеру. Це твердість і цілеспрямованість, які поєднуються з глибоким смиренням. Ці риси були притаманні і його батькам. Владика Онуфрій - син свого народу і ввібрав в себе все найкраще, що є на Буковині, де він народився і виріс. Віруючі не тільки Української Православної Церкви, але й інших помісних церков виявляють до нього особливу повагу, знаючи силу його віру і молитву», - зазначив владика Климент.

Як повідомляє центр інформації УПЦ, під час візиту на святу гору Афон предстоятель УПЦ відвідає монастирі, де вклониться святиням і помолиться про відновлення миру і добробуту в Україні. Блаженніший Митрополит Онуфрій близько 20 років поспіль щороку приїздить на Афон, де зустрічає день народження.

Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій (Орест Володимирович Березовський) народився 5 листопада 1944 року в селі Коритне Вашківецького (сьогодні - Вижницького) району Чернівецької області в сім'ї священика. У 1961 році закінчив середню школу. Протягом 1962-1964 рр. навчався в Чернівецькому технічному училищі, потім працював у будівельних організаціях Чернівців. У 1966 році вступив на загальнотехнічний факультет Чернівецького університету. У 1969 році після третього курсу університету був зарахований на другий курс Московської духовної семінарії, яку закінчив у 1972 році.

18 березня 1971 року прийняв чернечий постриг. 20 червня того ж року ченця Онуфрія рукоположено в сан ієродиякона, а 29 травня 1972 року - в сан ієромонаха. У 1980 році був возведений у сан ігумена. 28 серпня 1984 року призначений настоятелем Спасо-Преображенського храму Афонського представництва в селі Лукіно (станція Передєлкіно Московської області). З 28 червня 1985 року - благочинний Московської Троїце-Сергієвої лаври. На Різдво 1986 року возведений у сан архімандрита. У 1988 році закінчив Московську духовну академію з ученим ступенем кандидата богослов'я. З 1988 року - намісник Свято-Успенської Почаївської лаври, прослужив до листопада 1990 року. 9 грудня 1990 року хіротонісаний в єпископа Чернівецького і Буковинського. У 1994 році возведений у сан архієпископа, у 2000 р. - у сан митрополита.

Рішенням Священного синоду УПЦ від 24 лютого 2014 року обраний Місцеблюстителем Київської митрополичої кафедри. Митрополит Онуфрій обраний предстоятелем Української Православної Церкви 13 серпня 2014 року на Соборі єпископів УПЦ (МП). Інтронізація відбулася 17 серпня 2014 року.