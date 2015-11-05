"Укрпошта" відновила роботу відділення у Гранітному Донецької області

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

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У повідомленні підкреслюється, що в цьому відділенні організовано прийом усіх видів поштових відправлень і видачу лише зареєстрованих поштових відправлень без доставки.

"Попри складну ситуацію, що виникла в Донецькій і Луганській областях, наші колеги дбають про те, аби люди могли користуватися поштовими послугами на тимчасово окупованих територіях", - цитує прес-служба керівника "Укрпошти" Ігоря Ткачука.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрпошта" відновила роботу відділень поштового зв'язку в Авдіївці, Очеретиному (Донецька обл.), а також у Камишевасі (Луганська обл.).

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. "Укрпошта" надає понад 50 видів послуг у близько 12 тисячах відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 78 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно доставляє споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, понад 83 млн пенсій.