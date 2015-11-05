ВРЮ підтримала звільнення чотирьох суддів, які ухвалювали неправомірні рішення проти учасників Майдану

Про це УНІАН повідомили прес-служба ВРЮ.

Так, ВРЮ вирішили звільнити суддю Солом’янського районного суду Києва Андрія Макуху; суддю Святошинського райсуду столиці Аллу Чалу; суддю Чорнобаївського районного суду Черкаської області Нелю Цибру та суддю Червонозаводського райсуду Харкова Дениса Чудовського.

У всіх випадках ішлося про безпідставне обрання запобіжних заходів стосовно учасників масових акцій протесту після відомих подій в м.Києві 18 лютого 2014 року, захоплення приміщення ОДА у м. Черкасах 23 січня 2014 року та блокування 19 лютого 2014 року виїзних воріт Академії внутрішніх військ МВС України в м. Харкові під час Революції гідності. Було зафіксовано й інші допущені суддями порушення законодавства.

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На сьогодні ВРЮ завершено розгляд восьми із 40 дисциплінарних справ, відкритих за висновками Тимчасової спецкомісії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Вища рада юстиції відкрила справу стосовно судді Вищого господарського суду України Віктора Татькова згідно із Законом України "Про очищення влади".