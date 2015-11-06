Синоптики пообіцяли на сьогодні теплий день без дощу

Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.

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У східних областях очікується температура від +7 до +9, у центральних - від +6 до +9, у південних - від +7 до +14, у західних - від +5 до +14, у північних - від +5 до +9.

У Києві хмарно, без істотних опадів, температура від +5 до +7.