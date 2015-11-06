Синоптики пообіцяли на сьогодні теплий день без дощу
08:39, 06 листопада 2015Суспільство
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Сьогодні на території України буде без істотних опадів, температура вдень підніметься до +14.
В Києві буде хмарно / flickr.com/photos/62175405@N07
Про це повідомляє Гідрометцентр при ДСНС.
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У східних областях очікується температура від +7 до +9, у центральних - від +6 до +9, у південних - від +7 до +14, у західних - від +5 до +14, у північних - від +5 до +9.
У Києві хмарно, без істотних опадів, температура від +5 до +7.
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