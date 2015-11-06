Принаймні один протокол результатів відбору прокурорів може бути фальсифікований – ЗМІ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що протокол засідання відбіркової комісії був підписаний її головою, заступником генерального прокурора України Юрія Севрука 30 жовтня й оприлюднений 2 листопада.

Цей протокол затвердив кандидатів на прокурорів Менської прокуратури у Чернігівській області. Кілька розходжень між даними протоколу і подіями того дня помітили журналісти програми «Схеми», які два дні фільмували конкурcний відбір керівників місцевих прокуратур – наприклад, відсутність кількох людей, які начебто підписали протокол.

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Повідомляється, що кандидатами на керівні посади до Менської і Прилуцької місцевих прокуратур є чинні районні прокурори. Остаточний вибір має зробити генеральний прокурор саме за результатами наданих йому протоколів.

Наразі в Україні обирають 700 керівників і заступників усіх місцевих прокуратур. Це нові посади, які з’являться вже наприкінці року замість районних прокурорів, завдяки новому закону про прокуратуру, який парламент ухвалив 14 жовтня.

У тексті протоколу з результатами відбору на керівництво Менської місцевої прокуратури зазначено, що під час обрання нових прокурорів були присутні і виступали члени конкурсної комісії, народні депутати Сергій Власенко і Роман Романюк.

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Але журналісти зафільмували, що під час співбесід на прокурорів Менської прокуратури депутат Сергій Власенко був відсутній, а депутат Романюк був присутнім на співбесіді не до кінця. Отже, виступати Власенко взагалі не міг. Сам він підтвердив журналістам, що був відсутній на цьому засіданні.

Пояснення Севрука й інших членів відбіркової комісії різняться. Спочатку Севрук розповів, що з депутатом Власенком був відеозв’язок. Згодом, утім, надав інше пояснення, що трапилася помилка. Водночас, ще один член комісії Іван Дзюба, керівник управління з внутрішньої безпеки Генпрокуратури України, переконував журналістів, що Власенко таки перебував на засідання конкурсної комісії.

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Сумніви щодо правдивості протоколу можуть бути і щодо обрання очільників до Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області, оскільки їх також обирали за відсутності Власенка 30 жовтня, але зафільмувати засідання журналісти не встигли.