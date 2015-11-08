В Одеській області сталася стрілянина, є загиблі

Недалеко від міста Татарбунари Одеської області стався збройний конфлікт, в результаті якого загинули три особи, повідомляє Апостроф з посиланням на прес-службу МВС в Одеській області.

Інцидент стався в барі, розташованому по трасі "Одеса-Рені", за два кілометри від районного центру.

"Між двома компаніями стався конфлікт, в ході якої пролунали постріли з невстановленої зброї. В результаті інциденту постраждали четверо чоловіків: троє загинули, один доставлений до медичного закладу у важкому стані", — пояснили в правоохоронних органах.

Після стрілянини інші учасники події втекли на автомобілі у невідомому напрямку.

Співробітники поліції з'ясовують обставини стрілянини. Поліцією введено оперативний план "Сирена".

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