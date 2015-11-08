Кандидат у мери Павлограда Тєрєхов потрапив у ДТП

Кандидат на посаду міського голови Павлограда Дніпропетровської області від партії «Українського об'єднання патріотів - УКРОП» Євген Тєрєхов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник прес-служби УКРОПу Євгенія Кравчук.

«Зараз Євген в лікарні, в реанімації, стан середньої тяжкості. Після аварії він потребував термінової госпіталізації. У лікарні він здав усі аналізи, з яких буде зрозуміло, зокрема й те, чи був в його крові алкоголь», – повідомила Євгенія Кравчук.

За її інформацією, аварія сталася через те, що Євген Тєрєхов втратив пильність через втому – «далися взнаки події останніх днів, в яких він брав участь». «Крім того, ділянка дороги на якій сталася аварія, в такому ж стані, які і більшість доріг в нашій країні», – повідомила вона.

В УКРОПі зазначають, що через жахливий стан доріг в Україні, на ремонті яких влада продовжує красти мільйони гривень, щороку гинуть сотні людей. Найвідомішою жертвою цьогоріч став музикант і волонтер Кузьма Скрябін.

Щодо автомобіля, на якому пересувався кандидата у мери Павлограда, Євгенія Кравчук підтвердила, що це був Porshe Cayene. «Автомобіль, на якому пересувався Тєрєхов, належав людині, яка підтримувала його і партію на виборах. Автомобіль було дано у тимчасове користування, коли у Жені виникла потреба часто їздити між містами, зокрема, й тоді, коли почалися фальсифікації результатів виборів, а ЦВК спробувала скасувати другий тур у Павлограді», – зазначила Кравчук.

Інформацію про те, що в автомобілі начебто перевозились гроші, а водій відмовився пройти текст на алкоголь на місці події, вона назвала чутками і звернула увагу, що ця інформація поширюється з посиланням на Інтернет-видання, яке системно підтримує Олександра Вілкула та «Опозиційний блок» та в якому вже неодноразово з’являлися повідомлення, що ганьблять партію УКРОП та Євгена Тєрєхова.

«Грошей в машині не було. Тож прошу колег оперувати достовірними даними і не посилатися на джерела, які не викликають довіри. Зрештою, за кермом був не син прокурора чи судді, а герой АТО», – написала Кравчук.