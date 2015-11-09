TripAdvisor запустить українську версію

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова відділу розвитку туризму Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Іван Ліптуга.

"Три роки тому для об'єктивності оцінки готелів і ресторанів Одеси, а також отримання комплексної аналітики туристичних уподобань асоціація "Туризм Одеси" підписала угоду з TripAdvisor - найбільшим і найпотужнішим у світі онлайн-ресурсом. З тих пір щороку 27 вересня місто і асоціація нагороджують Топ-10 готелів, ресторанів і атракцій згідно рейтингу Tripadvisor", - розповів він.

На початку листопада, у лондонському офісі TripAdvisor, за його словами, відбулися перемовини про розширення партнерства на всю Україну.

Як зазначив Ліптуга, це партнерство дозволить запустити українську версію сайту tripadvisor.ua, дозволить використовувати статистичні та аналітичні дані ресурсу та отримувати дані об'єктивного рейтингу, заснованого на реальних відгуках гостей.

Також відбудеться інтеграція різноманітних інструментів TripAdvisor на національний туристичний портал, щорічне незалежне нагородження найкращих готелів, ресторанів та атракцій, а також проведення освітніх семінарів для отельєрів та рестораторів із оптимізації продажів та збільшенню кількості відгуків

TripAdvisor є одним з найпопулярніших сайтів світу, присвячених подорожам. Він допомагає мандрівникам в організації та плануванні поїздок. Сайт містить близько 250 млн відгуків та порад від мандрівників, працює в 45 країнах.