Козачі підрозділи бойовиків висловили недовіру Плотницькому - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, в зоні конфлікту загострюється боротьба між представниками незаконної влади "ЛНР" за перерозподіл сфер впливу і повноважень.

"Після інциденту зі зняттям з посади командира 6-го окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК Павла Дрьомова від керівних посад у Свердловській районної адміністрації (Луганська область) відсторонені представники російського козацтва. Це призвело до радикалізації настроїв більшості козаків. У м. Ровеньки проведено збори ватажків козацьких загонів, що діють у населених пунктах Красний Луч, Стаханов та Свердловськ. Під час заходу висловлено недовіру т. н. "голові ЛНР" Ігорю Плотницькому, який звинувачується в контрабанді вугілля, продажу гуманітарної допомоги і репресії проти опонентів", - повідомили в управлінні розвідки.

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У відповідь на це Плотницький дав команду розформувати низку "підрозділів територіальної оборони", основу яких складають представники місцевих козачих організацій.