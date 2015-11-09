На Одещині затримали банду, яка грабувала інкасаторів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, до складу злочинного угруповання входили діючий співробітник Державної міграційної служби України в Одеській області та колишній працівник міліції.

«Шестеро бандитів намагалися пограбувати автомобіль одного з одеських підприємств, що віз до Києва півтора мільйона гривень в іноземній валюті та бухгалтерську документацію. Бандити планували зупинити авто з грошима, жбурнувши в лобове скло лампочки та ялинкові іграшки, заповнені фарбою», - зазначається в повідомленні.

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Під час затримання у зловмисників вилучено міліцейську форму, холодну зброю, газові та травматичні пістолети, засоби зв’язку. Для пересування вони використовували два автомобілі, один з яких був з підробленими номерами, поінформували в СБУ.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.