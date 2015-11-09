У МВС розповіли, як мобільний термінал у поліцейському автомобілі спростить життя порушнику
Водій-порушник повинен сплатити штраф протягом 10 днів. У разі несплати штрафу у зазначений термін, сума адмінштрафу подвоюється.
Патрульні поліцейські отримали на оснащення мобільні банківські термінали, за допомогою яких громадяни при бажанні матимуть змогу сплатити штрафи за скоєні адміністративні правопорушення на місці його скоєння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, у майбутньому сплата штрафу на місці дасть змогу зменшити його наполовину.
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Після складання патрульним поліцейським постанови в адміністративному протоколі він вводить в термінал номер постанови та суму штрафу. Відтак гроші, внесені водієм-правопорушником, гарантовано потраплять саме на оплату його штрафу. Документом, який підтверджує сплату, стане роздрукований терміналом чек.
Сплата адміністративних стягнень відбуватиметься таким чином: зокрема, водій-порушник повинен сплатити штраф упродовж 10 днів. У разі несплати штрафу у зазначений строк, сума адмінштрафу подвоюється. У той же час мобільний термінал в поліцейському автомобілі може суттєво спростити життя громадянина, стосовно якого поліцейські винесли постанову у справі про адміністративне правопорушення, адже у майбутньому планується, що для таких водіїв, які захочуть на місці сплатити штраф, буде бонус: штраф для них буде зменшено вдвічі.