Бойовики "ДНР" дивуються, що США заблокували сайт їх "омбудсмена" як терористичний

Про це повідомляє один із сайтів бойовиків з посиланням на прес-службу "омбудсмена".

"Наш сайт заблокований сьогодні вранці, тому що ми були на домені .org, у зв'язку з цим ми потрапили під санкції США, вони розпізнали нас як "терористичну організацію". До нас сьогодні прийшов лист про це від реєстратора нашого домену", - сказали в прес-службі "омбудсмена".

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В даний час матеріали терористичного сайту недоступні, так як резервного домену ресурс не мав.