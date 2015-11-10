Бойовики "ДНР" дивуються, що США заблокували сайт їх "омбудсмена" як терористичний
13:08, 10 листопада 2015Суспільство
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Сайт "уповноваженого з прав людини "ДНР" Дарини Морозової в доменній зоні .org заблокований на вимогу США.
REUTERS
Про це повідомляє один із сайтів бойовиків з посиланням на прес-службу "омбудсмена".
"Наш сайт заблокований сьогодні вранці, тому що ми були на домені .org, у зв'язку з цим ми потрапили під санкції США, вони розпізнали нас як "терористичну організацію". До нас сьогодні прийшов лист про це від реєстратора нашого домену", - сказали в прес-службі "омбудсмена".
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В даний час матеріали терористичного сайту недоступні, так як резервного домену ресурс не мав.
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