Від пістолетів до кулеметів: На полігоні НГУ презентували новітнє озброєння для спецпідрозділів (фоторепортаж)

12:55, 13 листопада 2015
Суспільство
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На полігоні Національної гвардії України презентували новітнє озброєння вітчизняного виробництва для українських спецпризначенців.

mvs.gov.ua

Як повідомляє департамент комунікації МВС України, використовувати зброю планують, зокрема, і для оснащення поліцейського спецпідрозділу КОРД.

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Зазначається, що все озброєння – від пістолетів до кулеметів і снайперських гвинтівок – вітчизняного виробництва, випущене на підприємстві МВС України "НВО "ФОРТ".

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який взяв участь у презентації, завод "ФОРТ" МВС України освоює нові зразки продукції.

"Ми ставимо високу планку відповідності найкращим зразкам світових виробників", – підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, що також у 2015 році до підрозділів Збройних сил України надійшло понад 1,7 тис. одиниць військової техніки та озброєння.

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