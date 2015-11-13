Від пістолетів до кулеметів: На полігоні НГУ презентували новітнє озброєння для спецпідрозділів (фоторепортаж)
На полігоні Національної гвардії України презентували новітнє озброєння вітчизняного виробництва для українських спецпризначенців.
Як повідомляє департамент комунікації МВС України, використовувати зброю планують, зокрема, і для оснащення поліцейського спецпідрозділу КОРД.
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Зазначається, що все озброєння – від пістолетів до кулеметів і снайперських гвинтівок – вітчизняного виробництва, випущене на підприємстві МВС України "НВО "ФОРТ".
За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який взяв участь у презентації, завод "ФОРТ" МВС України освоює нові зразки продукції.
"Ми ставимо високу планку відповідності найкращим зразкам світових виробників", – підкреслив глава МВС.
Нагадаємо, що також у 2015 році до підрозділів Збройних сил України надійшло понад 1,7 тис. одиниць військової техніки та озброєння.