Цього року до підрозділів ЗСУ надійшло понад 1,7 тисячі одиниць військової техніки та озброєння – Міноборони
10:27, 13 листопада 2015Суспільство
272 0
У 2015 році до підрозділів Збройних сил України надійшло понад 1,7 тис. одиниць військової техніки та озброєння.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони підполковник Олексій Чорнобай на брифінгу в Києві.
«Державні підприємства продовжують постачати ЗСУ нове і модернізоване озброєння та військову техніку. За державним оборонним замовленням на 2015 рік до підрозділів ЗСУ надійшло 1 тис. 753 одиниці озброєння та військової техніки, а також понад 400 тис. ракет та боєприпасів», - зазначив він.
Читайте такожУкраїські БТРи вироблятимуть в Таїланді
«Протягом 2015 року на озброєння ЗСУ було прийнято 16 нових зразків озброєння та військової техніки. Завершено виготовлення двох малих броньованих артилерійських катерів «Гюрза-М», їх уже передано до складу ЗСУ», - додав Чорнобай.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter