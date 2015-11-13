Цього року до підрозділів ЗСУ надійшло понад 1,7 тисячі одиниць військової техніки та озброєння – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони підполковник Олексій Чорнобай на брифінгу в Києві.

«Державні підприємства продовжують постачати ЗСУ нове і модернізоване озброєння та військову техніку. За державним оборонним замовленням на 2015 рік до підрозділів ЗСУ надійшло 1 тис. 753 одиниці озброєння та військової техніки, а також понад 400 тис. ракет та боєприпасів», - зазначив він.

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«Протягом 2015 року на озброєння ЗСУ було прийнято 16 нових зразків озброєння та військової техніки. Завершено виготовлення двох малих броньованих артилерійських катерів «Гюрза-М», їх уже передано до складу ЗСУ», - додав Чорнобай.