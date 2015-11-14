В Україні на наступні два тижні силовиків переведено на посилений режим роботи - Аваков

Про це йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє прес-служба відомства.

«Відповідно до рішень, прийнятих на координаційній нараді під головуванням президента України, ключові об’єкти інфраструктури (аеропорти, вокзали, автостанції, метрополітени, траси та мости державного значення, об’єкти військово-промислового комплексу тощо), дипломатичні установи, місця масового скупчення людей переводяться на посилений режим охорони», - йдеться в документі.

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Також зазначається, що для забезпечення безпеки задіяно весь особовий склад органів внутрішніх справ - Національну поліцію, Національну гвардію, Державну служба з надзвичайних ситуацій, Державну прикордонну службу.

При цьому Аваков закликає громадян з розумінням ставитись до вимог представників правоохоронних структур про зупинку та перевірку документів та автотранспорту.

«Прошу вас утриматись від дій, які можуть бути використані деструктивними силами та спровокувати загрозу громадській безпеці. Закликаю вас бути пильними та негайно інформувати правоохоронні органи (найближчого правоохоронця або за телефоном 102) про осіб, поведінка чи зовнішній вигляд яких викликає підозру, та підозрілі предмети», - заявив міністр внутрішніх справ.