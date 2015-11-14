В Одесі відкрили кримінальну справу за фактом знищення дерев на алеї Небесної сотні

Як повідомили УНІАН у Приморському райвідділі поліції, за фактом знищення дерев почато провадження за 1 ч. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Всі обставини даного правопорушення встановлюються.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, встановлено, що понад 30 молодих дерев у Місячному парку не підлягають відновленню.

«По-варварськи зламані більш як 30 молоденьких лип. Найближчим часом озеленювачі обстежать саджанці, що постраждали від рук вандалів, і вживатимуть заходів з їх порятунку. На місцях саджанців, які не вдасться врятувати, будуть висаджені нові дерева», - повідомили в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 листопада у Місячному парку Одеси невідомі зламали дерева, висаджені у 2014 році активістами в пам'ять про Героїв Небесної сотні.